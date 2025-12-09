عصفورة المدعوم أمريكيًا يوسع من تقدمه بفارق ضئيل في انتخابات هندوراس

بعد أكثر من أسبوع من بدء الانتخابات الرئاسية في هندوراس، زاد المرشح المدعوم أمريكيًا نصري عصفورة "تيتو" من تقدمه الضيق بشكل طفيف، وفقًا للنتائج الأولية المنشورة أمس الاثنين.

ومع فرز نحو 99% من الأصوات، حصل عصفورة من الحزب الوطني اليميني على نحو 5ر40%، يتبعه مباشرة المذيع التلفزيوني سلفادور نصر الله مرشح الحزب الليبرالي ممثل الوسط بنحو 39%.

وتقدمت عملية فرز الأصوات ببطء منذ انتخابات 30 نوفمبر، وتوقف نشر النتائج المحدثة لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب نصر الله في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ، : "هذا تزوير. إنهم يتلاعبون بالنظام". ودعا حزب ليبر (الحرية وإعادة التأسيس) الديمقراطي الاجتماعي اليساري الحاكم، الذي احتل المركز الثالث، إلى إلغاء التصويت.

يشار إلى أنه أمام السلطات الانتخابية 30 يومًا لإعلان الفائز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدخل قبل التصويت، حيث دعا شعب هندوراس إلى دعم عصفورة ، وقال إنه يمكن للبلاد الاعتماد على الدعم الأمريكي فقط إذا فاز.

كما أصدر ترامب عفوًا عن رئيس هنودوري السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 45 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

يشار إلى أن هيرنانديز وعصفورة عضوان في الحزب الوطني.