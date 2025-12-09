الإنفلوانزا تضطر وزير الدفاع الألماني لإلغاء زيارته التقليدية لقواته في الخارج قبل الكريسماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بوعكة صحية اضطرته إلى إلغاء زيارته التقليدية للقوات المسلحة الألمانية في الخارج قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أصيب بالإنفلونزا. وبحسب بيانات وزارة الدفاع، سيقوم وكيل الوزارة نيلس شميد بتمثيل الوزير في الزيارة المقررة إلى الجنود الألمان في رومانيا وبولندا.

وتشارك القوات الجوية الألمانية من قواعد عسكرية في الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في طلعات جوية مسلحة لحماية الحدود الخارجية للحلف ضمن مهمة "تعزيز مهمة الناتو في مجال الشرطة الجوية في الجنوب". وكانت مُسيرات عسكرية روسية قد انتهكت مرارا المجال الجوي للناتو في شرق وجنوب شرق منطقة الحلف.