إصابة 3 مدنيين سوريين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في ريف القنيطرة الشمالي

أصيب 3 مدنيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم اليوم، عند حاجز نصبته بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية محملة بالجنود نصبت حاجزاً بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي عند الأوتوستراد القديم.

وذكر أن القوة أطلقت النار والقنابل الدخانية على المواطنين ومنعت المارة من المرور، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين جراء إطلاق النار عليهم مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين، إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر من نقطة العدنانية، ونصبت حاجزًا مؤقتًا على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على أوتوستراد السلام في ريف القنيطرة، دون إجراء عمليات تفتيش للمارة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال.



