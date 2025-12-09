ترامب ينتقد أوروبا ويتهمها بالتوجه في اتجاهات سيئة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا مجددا يوم الاثنين، قائلا إنها تتجه "في بعض الاتجاهات السيئة".

وقال ترامب خلال فعالية مع المزارعين في البيت الأبيض: "أوروبا تسير في بعض الاتجاهات السيئة. هذا سيء للغاية، سيء جدا للشعوب". وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن "تتغير أوروبا كثيرا"، من دون أن يوضح ما يقصده تحديدا.

وتابع: "على أوروبا أن تكون حذرة جدا في كثير من الأمور".

وكان ترامب يرد في البداية على سؤال أحد الصحفيين حول الغرامة الباهظة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وقال: "هذا أمر قاس"، مشيرا إلى أنه سيعلق أكثر بعد أن يتم تزويده بكافة التفاصيل حول القضية، قبل أن ينتقل إلى انتقاده العام لأوروبا.

وفي وثيقة استراتيجية الأمن القومي التي نشرتها الإدارة الأمريكية يوم الخميس، أعربت الإدارة عن قلقها بشأن ما وصفته بفقدان الديمقراطية وحرية التعبير في أوروبا. وذكرت الوثيقة أن أوروبا تواجه مشاكل كبيرة، بما في ذلك، وفقا لرؤية الإدارة، "الرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس".