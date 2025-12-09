استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوليفيا غدًا بعد انقطاع بسبب حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل وبوليفيا ستستأنفان العلاقات الدبلوماسية، بعد عامين من قطع بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على غزة.

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو سيلتقيان غداً في واشنطن، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقا لإعادة العلاقات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما سيشارك وزير المالية البوليفي خوسيه جابرييل إسبينوزا في الحدث.

وبحسب البيان، أجرى ساعر اتصالا هاتفيا مع رئيس بوليفيا رودريجو باز بعد يوم واحد من انتخابه في أكتوبر الماضي، ناقلاً رغبة إسرائيل في "فتح فصل جديد" وتجديد العلاقات الدبلوماسية بالكامل.

من جانبه، أكد باز عزمه "قيادة بوليفيا نحو انفتاح جديد على العالم وإعادة العلاقات مع إسرائيل."