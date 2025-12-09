 تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في منطقة إيفانوفو الشمالية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 5:13 م القاهرة
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في منطقة إيفانوفو الشمالية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 4:29 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة نقل عسكرية روسية تحطمت في منطقة إيفانوفو الشمالية.

وأوضحت الوزارة، أن سبعة أشخاص كانوا على متن الطائرة، دون تأكيد ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية بأن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وبحسب التقارير، تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المنطقة غير المأهولة بالسكان.

يشار إلى أن الطائرة من طراز أنتونوف أن-22، الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفيتية في ستينيات القرن الماضي، وكانت هذه آخر طائرة من هذا النوع تشغلها القوات المسلحة الروسية، وفقا للتقارير الإعلامية.

وتُستخدم طائرات أن-22 لنقل الشحنات الجوية الكبيرة، كما تُستخدم في عمليات الإبرار الجوي.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرة تحطمت أثناء رحلة مجدولة بعد إجراء إصلاحات لها.

