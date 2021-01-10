التعليم: أي خبر غير منشور على موقع الوزارة الإلكتروني كاذب وإشاعة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي خبر لا ينشر على موقع الوزارة الإلكتروني فهو كاذب وإشاعة، مشيرا إلى أن الرابط الموجود على "فيسبوك" هو صفحة مزورة تنشر كل ألوان الشائعات وتثير البلبلة:

https://www.facebook.com/wizaraa/

وجدد الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تأكيده على ضرورة الانتباه إلى أن المصدر الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بالوزارة هو الموقع الرسمي للوزارة وصفحة الوزارة على الفيسبوك، ودعا إلى عدم تداول أى معلومات بدون التحقق "أولا" من موقع الوزارة:

http://www.MOE.gov.eg، وصفحة الوزارة على الفيسبوك:

https://m.facebook.com/egypt.moe/