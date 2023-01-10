الاتحاد الأوروبي والناتو يتعهدان بتعزيز التعاون الدفاعي ويدينان الحرب في أوكرانيا

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تعهد كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، في إعلان مشترك تم توقيعه بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، بتعزيز التعاون بينهما، في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، عقب توقيع الإعلان في مقر الناتو، يرافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن التعاون "أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف ستولتنبرج: "يجب أن نواصل تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي، ويجب أن نعزز دعمنا لأوكرانيا".

وأفاد البيان المشترك، بأن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي "يدينان، بأشد العبارات الممكنة، العدوان الروسي".

وأشار الأمين العام إلى اجتماع بين المسؤولين الثلاثة عقد بعد ساعات من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي لتسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

وقال ستولتنبرج: "أراد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الاستيلاء على أوكرانيا في غضون أيام قليلة وأن يُفرقنا. ومن الواضح أنه فشل في الأمرين".

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن "بوتين أراد تقليص حلف شمال الأطلسي لكنه حقق العكس. سيكون لديه المزيد من الناتو وسيكون لديه المزيد من الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبها، قالت فون دير لاين: "سنواصل الضغط على الكرملين مهما كلفنا الأمر، مع نظام عقوبات قاس".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "سنوسع هذه العقوبات لتشمل من يدعمون الحرب الروسية عسكريا، مثل بيلاروس أو إيران، وسنتحرك لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس".

وأشار ستولتنبرج إلى اجتماع مقرر الأسبوع المقبل لمجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة لتنسيق إمدادات الأسلحة لأوكرانيا حيث سيتم تقييم احتياجات البلاد مع وزير الدفاع الأوكراني.

وقال ستولتنبرج إن الناتو والاتحاد الأوروبي يهدفان أيضا إلى التعاون مستقبلا بشأن التداعيات الأمنية لتغير المناخ، وفي الفضاء، وفيما يتعلق بالتدخل الأجنبي والتلاعب بالمعلومات.

ويعد الإعلان المشترك الذي صدر اليوم الثلاثاء بشأن التعاون بين الحلف العسكري الغربي والاتحاد الأوروبي محاولة جديدة لدفع التعاون الثنائي قدما، مع تعهد كل طرف منهما بتعزيز جهود التعاون لحماية البنية التحتية الحيوية.

ويذكر الإعلان أيضا الصين بشكل صريح لأول مرة.

وقال ستولتنبرج: "تطرح سياسات الصين وتصاعد تعنتها تحديات يجب أن نعالجها".

ويشكل السعي إلى تعزيز التعاون الرسمي بشكل كبير بين الناتو والاتحاد الأوروبي تحديا، حيث لا تعترف تركيا، العضو في الناتو، بجمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.