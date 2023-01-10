حسن الرداد يرثي والدته بكلمات مؤثرة في الذكرى الثانية لوفاتها

رثى الفنان حسن الرداد والدته بكلمات مؤثرة في ذكراها الثانية، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: «الذكرى السنوية الثانية لأمي السيدة فادية الرداد، ربنا رزقني بطفل يا أمي، عارف إنها كانت أمنية عندك بس كل شيء بميعاد يا حبيبتي».

وأضاف الرداد: «اللَّهُمَّ برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لها وارحمها وأكرم منزلتها واعف عنها، ووسِّع مدخلها ونوّر قبرها وارزقها جنّتك التي وعدت، يا ذا الجلال والإكرام يا واسع العطف والمغفرة، أرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة».

وكان حسن الرداد قد رزق منذ أيام بطفل، من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وقرر أن يكون اسم الطفل فادي، على اسم شقيقه الراحل.