الرئيس الأمريكي: ملتزمون باستخدام مناهج مبتكرة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده باستخدام مناهج مبتكرة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ عن الرئيس بايدن، خلال قمة ثنائية عقدها مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، القول: "إن الولايات المتحدة انفقت في العقدين الماضيين عشرات المليارات من الدولار في أمريكا اللاتينية للتعامل مع الهجرة غير النظامية" مشددا على أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الخارجية أكثر من أي دولة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي وصل - أمس - إلى العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي) للمشاركة في قمة "الأصدقاء الثلاثة" التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

يذكر أن الرئيس بايدن أعلن - في وقت سابق - توجيه رسالة جمعت بين الحزم والإنسانية بشأن الهجرة، وهي مسألة تزداد حساسية في الولايات المتحدة في ظل توافد أعداد غير مسبوقة من المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك.