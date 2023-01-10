الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها قتلا زوجها في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد وسامي زین العابدین، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 2244 جنايات قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2022، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقًا؛ لاتهامهما بالاشتراك في قتل زوج المتهمة بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما.



وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بضبط المتهمين محمد م م ح، وفاطمة أ ح ع، 40 سنة، ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه حسن م م ال، زوج المتهمة، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتحويلهما إلى المحاكمة الجنائية.



وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأنهما قد تخلصا من المجني عليه بعدما اكتشف تلك العلاقة، إذ وضعا له مخدر في الطعام وانهالا عليه ضربًا بعصا حتى فارق الحياة.



تم التحفظ على المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.