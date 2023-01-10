أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 112 ألفا و470 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 112 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 710 جنود قتلوا أمس.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3084 دبابة و6154 من المركبات المدرعة و2073 من النظم المدفعية و434 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 من أنظمة الدفاع الجوي و285 طائرة و275 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1860 طائرة بدون طيار و4 آلاف و817 من المركبات وخزانات وقود.



من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك، بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بقذائف جراد MLRS والمدفعية الثقيلة وظل إنذار الغارات الجوية يدق لمدة تسع ساعات.



وقال ريزنيشنكو ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه لمدة تسع ساعات من الإنذار من الغارات الجوية، كانت قذائف MLRS وهجمات المدفعية الثقيلة بدون توقف على نيكوبول، كما تعرضت بلدة مارهانيت للنيران الروسية وسقطت أكثر من 30 قذيفة مميتة هناك".



وأضاف المسؤول الأوكراني أنه لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، غير أن القصف الروسي دمر منازل ومقهى ويجري حاليا التحقيق في تفاصيل الهجمات.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.