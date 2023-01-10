فرنسا واليابان تتفقان على التعاون لضمان نجاح قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الإثنين، على العمل معا من أجل ضمان نجاح قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقررة في مدينة هيروشيما اليابانية في وقت لاحق العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزارة الخارجية في طوكيو القول، إنه خلال محادثات أجريت في باريس، أكد ماكرون وكيشيدا ضرورة أن تحافظ مجموعة السبع على العقوبات الصارمة المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا والذي بدأ في فبراير 2022 والعمل على مواصلة دعمها لكييف.

يشار إلى أن كيشيدا يزور فرنسا، وهي محطته الأولى في جولة تستمر أسبوعا لدول مجموعة السبع، وهي تشمل إيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

وتأتي الجولة في إطار الإعداد لقمة المجموعة المقررة في مدينة هيروشيما، غربي اليابان، في مايو المقبل.

وقرر الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الياباني إجراء محادثات أمنية ثنائية بين وزراء الخارجية والدفاع بالبلدين في وقت مبكر العام الجاري، في مواجهة التحديات الأمنية القوية، مثل عدوان موسكو على أوكرانيا والأنشطة العسكرية الصينية المكثفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.