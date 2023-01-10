أوكرانيا تستعد لهجوم روسي جديد محتمل من بيلاروس على كييف

يستعد الجيش الأوكراني لهجوم جديد محتمل من قوات المشاة الروسية من بيلاروس في اتجاه العاصمة كييف.

وذكر ليوتينانت جنرال أوليسكي بافليك المسؤول عن الدفاع عن كييف اليوم الثلاثاء أنه تم إعداد أو تعزيز أوضاع دفاعية شمالي البلاد لهذا الغرض.

وأضاف أنه من أجل منع التقدم السريع لدبابات الوحدات الروسية، تم عمل حقول ألغام أكبر على جميع النقاط التي يمكن عبور الدبابات منها، وإذا لم تتمكن القوات من عبور هذه الحواجز سيكون تدمير المدفعية الأوكرانية لتمركزات القوات أمرا أسهل.

وتغلبت القوات الأوكرانية على تقدم للقوات الروسية جاء من بيلاروس باتجاه كييف في بداية حرب روسيا في فبراير 2022. وتم تدمير قطاع من طابور يمتد لكيلومترات من الدبابات والمركبات الروسية في الغابات الكثيفة شمال كييف وتم إجباره على التراجع.

وتخشى القيادة الأوكرانية شن الجيش الروسي هجوما آخر، ويرسل الجيش الروسي منذ عدة أسابيع وحدات أقوى على طول الحدود مع أوكرانيا في بيلاروس.

ولا يعتبر خبراء عسكريون الوحدات الروسية في بيلاروس قوية بما يكفي لشن مثل هذا الهجوم، لكنها تعرقل القوات الأوكرانية التي يتم إلهاؤها عن قطاعات أخرى من الجبهة.