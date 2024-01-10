أنشيلوتي يعادل زيدان في رقم تاريخي مع ريال مدريد

عادل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق للميرنجي، في رقم تاريخي مع الفريق الملكي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، وصل أنشيلوتي في مباراة الليلة أمام أتلتيكو مدريد لـ 263 مع ريال مدريد في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.

وأصبح الإيطالي أنشيلوتي ثالث أكثر مدرب في التاريخ يقود مباريات ريال مدريد، بعد ميجيل مونيوز «605 مباريات»، وزين الدين زيدان «263 مباراة».

ويشارك في بطولة السوبر الإسباني أندية برشلونة «بطل الليجا»، وريال مدريد «بطل كأس الملك»، وأتلتيكو مدريد «صاحب المركز الثالث بالليجا»، وأوساسونا «وصيف كأس الملك».

ويواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو الفائز من لقاء الغد بين برشلونة وأوساسونا، في المباراة النهائية، التي ستقام الأحد المقبل.