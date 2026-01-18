رئيس الوزراء الكندي يعلن الموافقة مبدئيا على مجلس السلام في غزة

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، إنه وافق من حيث المبدأ على مجلس السلام لغزة الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي من الدوحة، إلى أن ترامب طرح عليه الفكرة قبل بضعة أسابيع، مؤكدًا حرص بلاده على بذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في قطاع غزة.

وأضاف: «لم نتطرق بعد إلى جميع تفاصيل هيكل المجلس، وكيفية عمله، والغرض من التمويل، وما إلى ذلك. وسنعمل على الأمر في الأيام المقبلة».

وأمس السبت، قالت صحيفة «جلوب أند ميل» الكندية، إن كارني قَبِل عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى «مجلس السلام».

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن مسودة ميثاق مجلس السلام لغزة أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى نحو 60 دولة، تدعو الأعضاء للمساهمة بمبلغ مليار دولار نقدا، إذا رغبوا في تمديد عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وتوضح الوثيقة، التي كانت «بلومبرج» أول من كشف عنها، أن «مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس».

وتضيف الوثيقة: «لا يسري بند تحديد العضوية بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق».

وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرج»، سيتولى الرئيس ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار فيمن تتم دعوتهم للانضمام إلى المجلس الذي تتخذ -وفق المسودة- قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضوة صوت واحد، إلا أن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.

ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي كثيرا ما وجّه لها الانتقادات.

وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه «منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع»، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.

كما سيكون ترامب مسئولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة.

ودعا ترامب عددًا من قادة العالم، بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، ليكونوا جزءا من مجلس سلام خاص بغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد.

وأثار هذا المخطط انتقادات سريعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي قال إن تفاصيله لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.