رئيس حزب الوفد: تحسين شامل لأجور الصحفيين والعاملين من بداية العام القادم

بدء تنفيذ قرار زيادة رواتب الصحفيين والعاملين في جريدة الوفد

وافق المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، في جلسته اليوم الأربعاء، على زيادة أجور جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة بمبلغ 800 جنيه، تصرف مع راتب الشهر الجاري، وذلك بعد عرض رئيس الوفد على المكتب التنفيذي البدء في إجراءات تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالوفد، والبدء بإضافة 800 جنيه للجميع.

وقال رئيس الوفد، إن الحد الأدنى للأجور هو حق قانوني وإنساني، مؤكدًا تطبيقه بشرط موافقة المكتب التنفيذي وتوفير الموارد، مشيرًا إلى أنه ساهم ومعه الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور أيمن محسب، والدكتور خالد قنديل، والنائب طارق عبدالعزيز في توفير فرق الزيادة على نفقتهم الخاصة.

وشدد "يمامة"، على مضاعفة الأجور وتطبيق كامل الحد الأدنى بالكامل من بداية العام القادم أو في حال تنمية الموارد الذاتية خلال الشهور القادمة.

من جهته، أعلن الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد، عن البدء في تشكيل مجلس إدارة بعد موافقة رئيس الحزب والمكتب التنفيذي.

وأكد "محسب"، أنه خلال هذا العام حتى مطلع العام المقبل سيعمل جاهدا وبمعاونة الصحفيين في زيادة الموارد لتحقيق قرار رئيس الحزب بزيادة الأجور، والوصول للحد الأدنى بالكامل.

وبشر جميع الصحفيين والعاملين بأن القادم أفضل، مطالبا الجميع بالتكاتف والنهوض بالمؤسسة وتنمية مواردها وإعادة مدرسة الوفد الصحفية إلى سابق عهدها مما ينعكس بطبيعة الحال على رواتب الجميع.