بريطانيا: أحبطنا مع واشنطن أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الأربعاء، إن قوات بلاده أحبطت بالتعاون مع قوات البحرية الأمريكية "أكبر" هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر منذ بدئها في نوفمبر 2023.



وأضاف جرانت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "خلال الليل (الثلاثاء) نجحت سفينة دياموند (البريطانية)، إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صدّ أكبر هجوم من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن".



وتابع: "باستخدام صواريخ وأسلحة (سي فايبر - Sea Viper)، دمّرت (سفينة) دياموند العديد من الطائرات بدون طيار (درون) الهجومية المتجهة إليها وإلى السفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو طاقمها"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وجدد شابس تأكيد أن المملكة المتحدة وحلفاءها تعتبران هذه الهجمات "غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق".



وهدد منفذيها قائلا: "إذا استمرّت (هذه الهجمات) فإن الحوثيين سيتحملون العواقب، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي".



وفي السياق، أكدت جماعة الحوثي اليمينية في بيان صدر ظهر الأربعاء، استهدافها سفينة أمريكية بعدد كبير من الصواريخ والطائرات الدورن في البحر الأحمر.



وقالت إن العملية بمثابة "رد أولي على الاعتداء الغادر من قبل قوات العدو الأمريكي" الذي تعرضت له قواتها البحرية في 31 ديسمبر 2023، وراح ضحيته 10 من عناصرها بين قتيل ومفقود.



وصباح الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان على "إكس"، أن قواتها أسقطت بالتعاون مع قوات بريطانية، 18 درون و3 صواريخ أطلقها الحوثيون في هجومهم الـ 26 ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر مساء الثلاثاء.



وكان شابس أعلن أيضا مياء الثلاثاء، عبر منصة "إكس" أن "سفينة إتش إم إس - ريتشموند" البريطانية، في طريقها إلى البحر الأحمر لـ"ضمان احتفاظ المملكة المتحدة بحضور وازن في مواجهة هجمات الحوثيين".



و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات دورن سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



وفي 18 ديسمبر 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.



وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.