أعمال الموسيقار محمد الموجي تجمل أوبرا الإسكندرية

‏تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى الثامنة مساء الخميس ‏11 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجى منها موسيقى قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، ايه هو ده والحلوة داير شباكها.. أداء ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبة.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح المهمة للإبداع المصري الخالص.