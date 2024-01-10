الهلال الأحمر الفلسطيني يستعرض تحديات تواجهها المنظومة الصحية في غزة

وصف رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، الوضع الصحي في القطاع بأنه بالغ السوء في ظل انهيار المنظومة الصحية جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المنشآت الصحية.

وقال في تصريحات لراديو «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، إن الكوادر الطبية العاملة باتت تعاني من عدة مشاكل وتجد أمامها العديد من التحديات والصعاب.

وأضاف أن أبرز التحديات أمام الكوادر العاملة في غزة هو الاستهداف الإسرائيلي لها، الذي خلّف حصيلة ضحايا تجاوزت 300 فرد بين طبيب وممرض ومسعف.

لفت إلى أن نفاد الوقود من المستشفيات يعد من المشاكل الكبيرة، إضافة إلى شح المواد الطبية والأدوات الجراحية التي يشكل عدم وجودها خطرا كبيرا على حياة المرضى والمصابين.

وقال النمس: «طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل على مدار الساعة من أجل الوصول لأكبر عدد من الضحايا، سواء من المصابين أو من العائلات النازحة الذين وصل عددهم إلى 1.9 مليون شخص».

وتابع: «تعمل طواقمنا على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية والصحية من خلال مستشفى الأمل في خان يونس، والذي يتعرض للقصف المتعمد بهدف إخراجه عن الخدمة كما حدث مع مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة».