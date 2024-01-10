المجلس الرئاسي الليبي يعلن دعمه دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، تأييده للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.



وجاء ذلك في بيان المكتب الإعلامي للمجلس، "تؤيد ليبيا الموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به دولة جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي".



وأكد الرئاسي "دعمه بكل السبل الممكنة، للخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا، بالمرافعة المقررة غداً في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية، والتي تعبر عن الوجدان الإنساني، وتعزز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية وخلق نموذج للعيش المشترك".



وتشرع محكمة العدل الدولية في لاهاي، غدا الخميس وحتى بعد غد الجمعة، جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.



وتعرض جنوب أفريقيا، في ملف مكون من 84 صفحة، تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 أكتوبر.



وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في المحكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار اليومين.