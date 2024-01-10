روسيا: هجمات أوكرانية جديدة تستهدف منطقة ساراتوف بجنوب البلاد

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قالت السلطات الروسية اليوم الأربعاء إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة(درون) في منطقة ساراتوف بجنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليجرام أن الدفاع الجوي قام بتدمير طائرة درون أوكرانية. وأضافت الوزارة أن الدفاع الجوي أحبط محاولة كييف " لشن هجم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".

وقد أسقطت روسيا بالفعل طائرات درون عدة مرات في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار انجلز-2 العسكري. ويشار إلى أن روسيا وضعت قاذفات استراتيجية هناك من أجل شن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

وكانت موسكو قد استخدمت مؤخرا في ديسمبر الماضي عدة قاذفات متمركزة في مطار انجلز لاطلاق صواريخ على أوكرانيا.

ويقع مطار انجلز على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.