بالأسماء إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بكفر بدواى بالدقهلية

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أصيب 5 أشخاص باختناق في محافظة الدقهلية إثر حريق شب بأحد المنازل بقرية كفر بدواى التابعة لمركز المنصورة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، والسيطرة على الحريق بعد الدفع بـ2 سيارة إطفاء.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بنشوب حريق بمنزل بكفر بدوي دائرة المركز.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من ثلاثة أداور والحريق بشقة بالدور الثاني ملك المواطن محمد رأفت أبو العنين، وتبين إصابة 5 مواطنين باختناق وهم: أحمد أشرف عبده، وسحر السيد على، وأحمد شكرى مدبولي، وعامر محمد جلال، وعبد الله فتحى عبده، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات المنزل وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.