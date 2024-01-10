 الأردن: سنقدم المرافعات اللازمة أمام العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن: سنقدم المرافعات اللازمة أمام العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية بغزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 11:43 ص

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تنظر العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية في غزة المقدمة من جنوب إفريقيا.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء الأردنية، دون مزيد من التفاصيل حتى كتابة هذه السطور.

ويترقب العالم انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما يؤكد قانونيون أنه يمكن للمحكمة إصدار طلب وقف العمليات العسكرية في غزة طالما أن هناك شكًّا بوقوع جرائم إبادة جماعية، وذلك دون الحاجة لانتظار إثباتها.


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