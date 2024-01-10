زعيم كوريا الشمالية يهدد بإبادة كوريا الجنوبية إذا حاولت استخدام القوة ضد بلاده

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإبادة كوريا الجنوبية "إذا حاولت استخدام القوة" ضد بلاده، ووصفها بأنها "العدو الرئيسي" لبيونج يانج، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن تهديد كيم جاء أثناء تفقده مصانع ذخيرة رئيسية يومي الاثنين والثلاثاء.

واعتبر كيم أن ما يتعين على كوريا الشمالية أن تضعه في الأولوية في العلاقات مع "الدولة المعادية هو تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس ورادع الحرب النووية في المقام الأول".

وقال إنه لن يبدأ حربا من جانب واحد لكن ليس لديه أي نية لتجنب الحرب أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أعرب أيضًا عن ارتياحه لنشر المصانع أنواعًا جديدة من الأسلحة والمعدات وأمرها بتعزيز استعداد البلاد للحرب بشكل أكثر حزما.

جاءت تصريحات كيم بعد أن وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "دولتين معاديتين لبعضهما "، قائلا خلال اجتماع رئيسي للحزب في نهاية العام المنصرم إنه "لا جدوى من السعي للمصالحة والتوحيد مع كوريا الجنوبية".

وقال الجيش الجنوبي يوم الاثنين إنه سيستأنف إطلاق القذائف المدفعية وإجراء التدريبات بالقرب من الحدود البحرية والبرية، معتبرا أن "ما قامت به بيونغ يانغ من قصف مؤخرا ألغى المناطق التي يحظر فيها إطلاق النار الحي والتدريبات واسعة النطاق".