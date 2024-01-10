تركيا: طاجيكستان وقرغيزيا ستنهيان نزاعهما الحدودي في مارس

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين في العاصمة دوشنبه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.

وأعلن "فيدان"، في تصريحات صحفية من دوشنبه، أن طاجيكستان وقرغيزيا ستنهيان النزاع الحدودي بينهما رسميا، في مارس المقبل بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار فيدان، إلى أنه يزور طاجيكستان قادما من قرغيزيا، وأكد أنه التقى نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، والرئيس إمام علي رحمان، مبينا أن لقاءه مع الأخير كان مثمرا للغاية.

وشدد فيدان، على أن البلدين مصممان على دفع العلاقات بالمستويات والمجالات من خلال المبادرات والإرادة المشتركة التي أظهرها رئيسا البلدين.

وأكد الحاجة إلى العمل على تحسين العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة الاقتصاد والأعمال والأمن والتعليم والسياحة، مضيفا: "أجرينا محادثات بشأن إمكان قيام رجال الأعمال الأتراك بالعمل بشكل أكبر في طاجيكستان".

وأوضح أنهم تبادلوا الآراء بشأن إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار.

وقال: "أجرينا مناقشات حول نوع التدابير التي يمكن اتخاذها لتشجيع رجال أعمالنا على زيادة الاستثمار، وفي هذا السياق، من المقرر عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة قريبا".

وشدد فيدان، على أنه بحث مع الرئيس رحمان كيفية مواصلة أنشطتهم في مجال التعاون التعليمي، مضيفا أن مسألة تلقي المزيد من الطلاب الطاجيكيين تعليمهم في تركيا مدرجة على جدول أعمالنا، وهناك طلب جدي من الجانب الطاجيكي في هذا الصدد.

ولفت إلى أن طاجيكستان تولي أهمية أيضا للاستقرار في المنطقة، وذكر أنه تمت مناقشة قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في الاجتماعات الثنائية التي أجراها.

وتابع وزير الخارجية التركي، أنه أبلغ الرئيس الطاجيكي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة طاجيكستان العام الحالي.

وتشهد حدود قرغيزيا وطاجيكستان خلافات تتعلق بمسافة 503 كلم من الحدود البالغة قرابة 970 كلم، ومن وقت لآخر كانت القوات المسلحة للبلدين تنخرط في هذه الخلافات التي بدأت بين السكان الذين يعيشون في القرى الحدودية.

وفي الاشتباك المسلح الأخير الذي وقع في 14 من سبتمبر 2022، قتل عشرات الأشخاص من الجانبين.