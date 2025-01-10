رئيس مدينة أرمنت يبحث حلولا لمعوقات نقل محصول قصب السكر للمصنع

عقد العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، اجتماعًا موسعًا مع مسئولين من مصنع سكر أرمنت والقيادات الشعبية لمناقشة سبل تحسين خدمات نقل محصول قصب السكر والتغلب على مشكلات النقل، خاصة تلك المتعلقة بمقطورات القصب. جاء ذلك في إطار السعي لحل مشكلة تكدس المقطورات على الطرق وما يتبعها من حوادث متكررة.

وخلال الاجتماع، اتفق على أن تتم عملية دخول مقطورات القصب من كوبري الخشب والخروج من كوبري علي جرب، بهدف تقليل تكدس المقطورات على الطرق وتخفيف الزحام، كما تقرر وضع ملصقات على المقطورات، بالإضافة إلى منع وقوف الجرارات والمقطورات على الطريق السريع.

كما طرح الحضور اقتراحات لتحسين الوضع، مثل تمهيد وتسوية الطريق الموازى لنهر النيل من أرمنت حتى قرية المحاميد، خصوصًا الأجزاء غير الممهدة، مما يسهم في تسهيل حركة المقطورات، وتم أيضًا مناقشة مشكلة الأدخنة المنبعثة من المصنع، وأكد المشاركون ضرورة تركيب فلاتر للتقليل من التلوث البيئي.