التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة إنبي وبتروجت في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بتروجت وإنبي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت بالجولة الثامنة من الدوري.

وشهدت المباراة أهدار رشاد متولي، لاعب بتروجيت، لركلة جزاء في الدقيقة 19 من المباراة، إذ وضعها بجوار القائم الأيسر، ليهدر فرصة التقدم لفريقه.

وكاد أنبي أن يخطف نقاط المباراة وذلك بعدما ألغيت تقنية الفيديو لركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الثاني بداعي لمسة يد بعد أن احتسبها حكم المباراة هشام القاضي قبل أن يتم استدعائه من جانب حكم الفيديو ويلغي القرار.

بهذه النتيجة رفع بتروجيت رصيده للنقطة العاشرة في المركز السابع، في المقابل رفع إنبي رصيده للنقطة السابعة في المركز الرابع عشر.