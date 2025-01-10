كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة ستاد أبيدجان

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يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، السبت، على ملعب فليكيس بواني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويُعقد المؤتمر في الواحدة والنصف ظهرا، ويتحدث خلاله كولر والشناوي عن استعدادات الأهلي للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

كما يُعقد اليوم، أيضًا، الاجتماع الفني للمباراة، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية بحضور ممثلي الفريقين مع لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبيدجان أمس الخميس برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.