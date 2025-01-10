محمد معيط: صندوق النقد يولي اهتماما ببرامج الحماية الاجتماعي للتخفيف من آثار الإصلاح

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يرحب ببرامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية والتضخم على المواطنين، وذلك بالتزامن مع استعداد مصر لطرح حزمة حماية اجتماعية جديدة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة « DMC» مساء الخميس، أن صندوق النقد الدولي لا سيما خلال الفترات الأخيرة يعلن عن رغبته خلال اتفاقياته مع الدول على أهمية وجود برامج للحماية الاجتماعية؛ للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية والتضخم على الفئات الأكثر تأثرًا من الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن أي موجة تضخمية يكون لها تبعات على الأسعار ومستويات المعيشة، لا سيما في ظل الإصلاح الاقتصادي وما يصاحبه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو تكلفة مكونات الإنتاج، أو تغيرات في أسعار الصرف في ظل السوق الحر؛ له آثار «من المهم جدًا» التخفيف منها، في ظل تأثيرها على مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أنه كان طرفا في هذه الاتفاقيات خلال فترة عمله بوزارة المالية، بدءا من البرنامج الأول في 2016 وحتى البرنامج الأخير، معربا عن تفاؤله أن تسير الأمور مع الصندوق على خير ما يرام.

وأشار إلى أنه يمثل المجموعة العربية ودول المالديف بعدد 12 دولة في مجلس إدارة الصندوق، موضحا أن برنامج مصر يعد من أكبر برنامجين أو ثلاثة برامج.