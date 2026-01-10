الفلبين: علامات على وجود أحياء تحت كومة نفايات منهارة في مكب مركزي

اكتشف فرق الإنقاذ علامات على وجود أحياء تحت كمية كبيرة من النفايات في مكب مركزي بالفلبين، أدى انهيارها إلى مقتل أربعة عمال على الأقل وفقدان أكثر من 30 آخرين يوم الخميس، فيما يخطط المسؤولون لتكثيف جهود البحث، بحسب ما أفاد مسئول اليوم السبت.

وجرى إنقاذ 12 عاملا مصابا من تحت الكومة الضخمة من النفايات التي انهارت بين المباني المنخفضة لمرفق إدارة النفايات في قرية بيناليو في مدينة سيبو، وفقا للسلطات.

ويسابق عشرات من فرق الإنقاذ، بما في ذلك الشرطة ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة للكوارث، الزمن للعثور على ناجين في ظروف خطرة بين حطام الأسطح المعدنية الملتوية والقضبان الحديدية وأكوام النفايات القابلة للاشتعال .

وقال عمدة مدينة سيبو، نستور أرشيفال، في بيان: "أكدت السلطات وجود علامات حياة في مناطق محددة، الأمر الذي يستلزم الاستمرار في البحث بعناية ونشر رافعة متقدمة بوزن 50 طنا، وهي في الطريق بمرافقة الشرطة".

وأضاف أرشيفال: "سلامة فرق الإنقاذ تبقى أولوية قصوى بسبب المخاطر مثل الحطام غير المستقر وخطر الأسيتيلين، ما دفع لتعديل محيط الأمان وتنظيم الدخول بطريقة محكمة".

وذكر العمدة والشرطة، أن القتلى الأربعة، بينهم مهندس وموظفة إدارية، جميعهم من موظفي المكب ومرفق إدارة النفايات الذي يعمل به 110 أشخاص.

ولا يزال سبب انهيار كومة النفايات غير واضح، لكن ناجيا قال لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الجمعة إنه حدث في لحظة واحدة وبشكل مفاجئ، رغم أن الطقس كان جيدا في ذلك الوقت.