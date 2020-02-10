مقتل 13 عنصرا من ميلشيا الحوثي في تعز

قُتل 13 عنصرًا من مليشيا الحوثي، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "إن قوات الجيش صدت هجوماً لمليشيا الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم أخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة وأدت المواجهات إلى مقتل 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات".

وأضاف أن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية واغتنام الجيش أسلحة خلفتها المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار.