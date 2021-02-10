روسيا: المفاوضات جارية مع الجانب التونسي بشأن توريد لقاح سبوتنيك V

أكد السفير الروسي لدى تونس، سيرجي نيكولايف، أن بلاده تبحث مع الجانب التونسي إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا إلى تونس في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن السفير القول: "تمت دراسة إمكانية استخدام اللقاحات الروسية لمكافحة جائحة فيروس كورونا عن كثب هنا منذ البداية. ونلاحظ الاحتراف العالي للاختصاصيين الطبيين وعلماء الأمراض المعدية التونسيين، الذين أعربوا عن تقديرهم لفعالية لقاح سبوتنيك في".

وأضاف نيكولايف: "نتيجة لعملنا المشترك، سمحت وزارة الصحة التونسية، باستخدامه على التراب الوطني في 30 يناير. والمفاوضات جارية بشأن توريد اللقاح في أقرب وقت ممكن".

وكان وزير الصحة التونسي فوزي مهدي قال إن "تونس ستتلقى في منتصف فبراير حوالي 94 ألف جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك، ومليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بداية من آخر فبراير".