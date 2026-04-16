الصين تطالب أمريكا وإيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، الخميس، إن دفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات يمثّل أولوية في الفترة الراهنة.
وأشار الوزير، إلى "الآثار الخطيرة التي خلّفها الصراع الممتد على أمن الطاقة على المستوى الدولي وأمن الملاحة في مضيق هرمز"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.
وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في بكين.
وأفاد ملخص للاجتماع صادر عن الخارجية الصينية بأن وانج قال إن الصين على استعداد لتعزيز التعاون والتنسيق مع إيطاليا بشأن قضايا دولية وإقليمية، واصفاً البلدين بأنهما "حضارتان عريقتان تُقدّران السلام".