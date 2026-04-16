الخميس 16 أبريل 2026 5:12 م القاهرة
الصين تطالب أمريكا وإيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات

وكالات
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 5:05 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 5:05 م

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، ⁠الخميس، ‌إن دفع الولايات المتحدة ​وإيران للعودة ⁠إلى طاولة المفاوضات يمثّل أولوية ⁠في الفترة الراهنة.

وأشار الوزير، إلى "الآثار الخطيرة التي خلّفها ​الصراع الممتد على أمن الطاقة على المستوى الدولي وأمن ⁠الملاحة في مضيق ​هرمز"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأدلى ​الوزير بهذه التصريحات خلال ‌اجتماع مع نظيره الإيطالي أنطونيو ​تاياني في ⁠بكين.

وأفاد ملخص للاجتماع ​صادر عن ⁠الخارجية ‌الصينية بأن وانج قال إن الصين على استعداد ‌لتعزيز التعاون والتنسيق مع إيطاليا بشأن قضايا دولية وإقليمية، ​واصفاً البلدين بأنهما "حضارتان عريقتان تُقدّران السلام".

