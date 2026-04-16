صلاح سليمان: الزمالك المرشح الاول للفوز بالدوري

يرى صلاح سليمان مدافع الزمالك السابق أن الفريق الأبيض هو المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي وبيراميدز.

وقال سليمان في تصريحات عبر إذاعة "ميجا إف إم": "معتمد جمال مدرب ناجح مع الزمالك حتى هذه اللحظة وهو لديه الدراية الكافية من العوامل النفسية ولديه خطوط حمراء ، ومعنويات لاعبي الزمالك مرتفعة بسببه"

وتابع: "معتمد جمال خلق حالة جيدة وانا مع استمراره وجماهير الزمالك الداعم الرئيسي للفريق والزمالك المرشح الاول لحصد لقب الدوري ثم يأتي بعده الاهلي، أما بيراميدز فليس لديه دوافع جديدة".

وأضاف عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد: "مباراة غدا هامة للغاية ومباراة الذهاب الزمالك قدم مباراة جيدة، ولكن لاعبي شباب بلوزداد لديهم إمكانيات جيدة"