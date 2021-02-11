تحصيل 30 ألف جنيه غرامات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في الإسكندرية

شن حى المنتزة أول الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة مساء اليوم، على منطقة الفلكى، وشارع مصطفى كامل، والبصل، ونجع السلام، وأحمد عبد الوهاب، للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات بإجمالى ٣٠ ألف جنيه لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط عدد من المحال المزاولة للنشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وبناءا على شكوى واردة من المواطنين بشأن محل جزارة الكائن بسوق درباله يقوم بالذبح بالشارع وخارج السلخانة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إعدام كميات من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستخدام الآدمى، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن رفع ٤٠ من الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، وإزالة الأرصفة العالية التي تعوق حركة المواطنين، وإزالة كافة السقائف والتند المخالفة.

كما نفذ حى غرب، حملة مكبرة، برئاسة المهندسة سحر شعبان، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن المرور على عدد من السناتر التي سبق إغلاقها للتأكد من وجود الشمع والغلق، وذلك حرصا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب.

كما شن حي شرق برئاسة محارب هيلع، 3 حملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وفرض الانضباط بشوارع الحي، أسفرت عن غلق مقهيين بشارعي الإذاعة، وعبد السلام عارف، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة للمواطنين، وتم التحفظ على ١٢ شيشة، كما ضبط ٢٥ حالة إشغال مختلفة بشوارع آدمون فرمون، وإسماعيل سري، وإسماعيل حلمي بسموحة، شارع ذو الفقار وشارع فهمي.