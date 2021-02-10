تحرير ٢٧ مخالفة ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز ببلطيم

قال اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن الحملة التموينية المشكلة من مسؤولي مركز بلطيم، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع إدارة التموين والصحة والمرافق والإشغالات والبيئة، تمكنت من تحرير ٢٧ مخالفة ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز.

وأكد السنوسي، أن الحملة استهدفت عددًا من القرى والمدينة، إذ ضبطت مخالفات متنوعة لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونظافة.

وحررت محاضر للمخالفين، وجارِ الإحالة إلى النيابة لمبارة التحقيقات، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ حق المواطنين وصحتهم وعدم التلاعب.

وأكد رئيس المدينة، على استمرارا حملات إدارة التموين ببلطيم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.