موسم لحظات العلا يكشف عن حفلين جديدين بمشاركة المغني البريطاني سيل ورحمة وNaïka

أعلنت إدارة موسم "لحظات العلا" الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية، عن حفلين موسيقيين جديدين، الأول المغني البريطاني "سيل" والحائز على العديد من جوائز "جرامي أواردز"، كما باعت أغنياته أكثر من 30 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم في 17 فبراير 2022. وستكون هذه هي المرة الأولى للمغني في العلا.

ركز "سيل" في مشواره الفني على هدف إبداعي واحد للتعبير عن تجربة الحب الكاملة من خلال أغانيه، وقد اشتهر بصوته الفريد من نوعه وكتابته للأغاني الكلاسيكية، وقد حقق نجاحًا عبر تقديم العديد من أنواع الموسيقى. كما أن أداءه الصوتي السلس لأغاني مثل "Crazy" و "Kiss from a Rose" قد دعم من مكانته كمطرب مميز، وعلى مر السنين زاد تأثيره على الساحة الفنية من خلال مجموعة واسعة من الموسيقى المحببة والتي زادت من شهرته.

أما الحفل الثاني، فيقام 24 فبراير، حيث من المقرر أن تصعد المطربة العراقية الشابة رحمة رياض على خشبة مسرح مرايا إلى جانب نجمة البوب ​​العالمية الصاعدة Naïka.

ستبدأ هذه الليلة نجمة البوب ​​العربية رحمة رياض، لتصل بنغمتها العربية الغنية إلى جميع معجبيها في المملكة من العلا، مفترق طرق الحضارات والثقافات القديمة.

كما وتشارك Naïka علي المسرح وهي فنانة متعددة المواهب، فهي مغنية لموسيقى البوب العالمية وكاتبة أغاني، ولها العديد من الأغاني المليئة بالأحاسيس على الإنترنت، وستختتم الليلة بعروضها المليئة بالطاقة.

وسيتم بث الحفل الموسيقي للمطرب سيل على الهواء مباشرة على قناة mbc1، أما بالنسبة للمطربتين فسيتم بث حفلتهن على الهواء مباشرة على قناة mbc1 وعلى قنوات لحظات العلا و mbc1 على اليوتيوب.

وكان قد تم تقديم 8 عروض موسيقية حية من فنانين محليين وإقليميين وعالميين لزوار العلا، حيث بدأت حفلاتها منذ أكتوبر 2021 وذلك قبل إطلاق موسم لحظات العلا مع مهرجان شتاء طنطورة الثالث و الذي انطلق في 21 ديسمبر 2021، ويلي هذه الحفلات حفل المطربة العالمية أليشيا كيز يوم الجمعة 11 فبراير 2022.