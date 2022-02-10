 النمسا تسجل 38 ألفا و309 إصابات جديدة بكورونا و22 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 38 ألفا و309 إصابات جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 9:39 ص

سجلت النمسا 38 ألفا و309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 22 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و149 ألفا و623 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و293 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و825 ألفا و210 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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