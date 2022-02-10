تايوان تسجل 83 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 37 حالة إصابة منها محلية و46 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إنه من بين حالات الإصابة المحلية، 19 حالة، تم تطعيمها بشكل كامل وأربع حالات حصلت على جرعة لقاح واحدة، ولم تتضح الحالة من الحصول على اللقاح بالنسبة للـ14 حالة المتبقية.

وحتى الآن، أكدت تايوان 19 ألفا و376 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفا و275 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أية حالات وفاة، اليوم، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد عند 851.