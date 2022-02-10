وصول أول وفود الدول المشاركة في المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

استقبل هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، أول وفود الدول المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

وذكرت الوزارة أنه قد وصل كل منسليمان بن باتل الباتلي الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، ونايف بن محمد العساكر مستشار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وبدر بن تركي الحربي سكرتير الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، والأسق فرناندو تشومالي أسقف كونسيسيون بدولة تشيلي.

ويذكر أن المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022م ، ويتضمن تسعة محاور هي:

- المحور الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

- المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية

- المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

- المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

- المحور الخامس: التسامح الديني.

- المحور السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

- المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

- المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

- المحور التاسع: التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.