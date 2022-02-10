محافظ قنا: تكليف 6 نواب لرؤساء المدن وندب 19 رئيس قرية جديد

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 52 لسنة 2022 بحركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى داخل المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن القرار نص في مادته الأولى على تكليف عزت السيد محمد قناوى رئيس الوحدة المحلية لقرية العركي نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وخالد بهيج أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري أبوزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية هو نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وفراج الوحش محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية القناوية نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وقاسم عبد الراضي عبدالفتاح رئيس الوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز قوص.

كما أصدر محافظ قنا القرار رقم 53 لسنة 2022 الذي نص في مادته الأولى على تجديد انتداب 22 رئيس قرية هم:

رفاعي أحمد عبداللاه رئيسا لقرية أبنود بمركز قنا، والهاني دشناوي موسي رئيسا لقرية أبو شوشة بمركز أبوتشت، وحسنية حسن محمد رئيسا لقرية الشيخية بمركز قفط، وعلاء راشد عبدالعزيز رئيسا لقرية القلعة بمركز قفط، وشعبان عبد القادر حسين رئيسا لقرية المراشدة بمركز الوقف، وعزت أحمد عمر رئيسا لقرية فاو قبلي بمركز دشنا، ومحمود قاسم رضوان رئيسا لقرية السمطا بمركز دشنا، وأحمد عبدالفضيل محمد رئيسا لقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، ومحاسن محمود الصاوى رئيسا لقرية العسيرات بمركز فرشوط، ومحمد عبدالحفيظ أبو الفضل رئيسا لقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وعبير عبدالرحمن فهمي رئيسا لقرية الحلفاية بحرى بمركز نجع حمادي، وياسر عبدالعليم عبد الحافظ رئيسا لقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، وعبير عبدالحافظ محمود رئيسا لقرية الرحمانية قبلي بمركز نجع حمادي، ومنال همام أحمد رئيسا لقرية السلامية بمركز نجع حمادي، وربيع منصور عبدالله رئيسا لقرية القارة بمركز أبوتشت، وحسني عبدالرحيم طه رئيسا لقرية قصير بخانس بمركز أبوتشت، وزينب على إبراهيم رئيسا لقرية بخانس بمركز أبو تشت، ومحمد راشد بكرى رئيسا لقرية الشعانية بمركز نجع حمادي، ومحمد محمود مغربي رئيسا لقرية أبومناع بحرى بمركز دشنا، وجبريل زيدان عبداللطيف رئيسا لقرية الكلالسة بمركز قوص، وخالد عبدالشافي محمود رئيسا لقرية جراجوس بمركز قوص، وخلف الله اليمني عبدالحكيم رئيسا لقرية أبودياب غرب بمركز دشنا.

واضاف الداودي أن المادة الثانية من القرار نصت على ندب 19 رئيس قرية جديد شملت كل من أحمد عبدالخالق بتيتي للعمل رئيسا لقرية الأشراف بمركز قنا، وياسر عبد الراضي حسن للعمل رئيسا لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، وزين الدين أبوالحسن محمد للعمل رئيسا لقرية الحراجية بمركز قوص، وكارم سعد احمد للعمل رئيسا لقرية المحروسة بمركز قنا، ومحمد غلاب عبيد يوسف للعمل رئيسا لقرية الجبلاو بمركز قنا، وحسام سيد حسن مبارك للعمل رئيسا لقرية القناوية بمركز قنا، وحمادة صلاح كامل للعمل رئيسا لقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، وإسلام ابراهيم وهب الله للعمل رئيسا لقرية الكلاحين بمركز قفط، وأحمد عربي عابدين للعمل رئيسا لقرية البراهمة بمركز قفط، وفاطمة على محمد للعمل رئيسا لقرية طوخ بمركز نقادة، ومحمد جلال محمود للعمل رئيسا لقرية البحرى قامولا بمركز نقادة، وحمدي سيد مبارك للعمل رئيسا لقرية حجازة بمركز قوص، ومحمد عبدالجابر عبدالله للعمل رئيسا لقرية خزام بمركز قوص، وعبدالحليم حسين رزق للعمل رئيسا لقرية دندرة بمركز قنا، ورشا سلاوى إسماعيل للعمل رئيسا لقرية أولاد نجم القبلية بمركز نجع حمادي، وعبدالرازق عبدالله عبدالرازق للعمل رئيسا لقرية هو بمركز نجع حمادي، وأحمد محمود عبدالله للعمل رئيسا لقرية العركي بمركز فرشوط، وحسيبة سراج الدين عبدالرازق للعمل رئيسا لقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي، ومحمد أبو المجد محمد للعمل رئيسا لقرية سمهود بمركز أبوتشت.

أوضح محافظ قنا أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في العمل المحلي، والدفع بالشباب القنائي للمواقع القيادية بهدف توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه تم تنظيم ورشة عمل لرؤساء القرى الجدد لمدة أسبوع بديوان عام المحافظة قبل مباشرة عملهم بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وكل من حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، تم خلالها تدريبهم على قانون الخدمة المدنية والتعريف بمبادرة حياة كريمة والقوانين المنظمة لحماية البيئة والمخلفات الصلبة ومبادئ القيادة والتواصل والخطة الاستثمارية والحسابات والإيرادات والتراخيص والإشغالات والنظافة والعقود والمشتريات، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، وكذلك متابعة ملفات التقنين والتصالح.