إنقاذ 5 أشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد أكثر من 100 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الجمعة، من إنقاذ رجلا يبلغ من العمر 66 عاما في منطقة "إصلاحية" بمحافظة "غازي عنتاب"، وذلك عقب مرور 103 ساعات تحت أنقاض الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد يوم /الإثنين/ الماضي.

وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي أنه تم انتشال الرجل من تحت الأنقاض عقب 10 ساعات من العمل من قبل أعضاء فريق الإنقاذ الطبي الوطني والشرطة.

وأضاف التلفزيون أن فريق الإنقاذ الطبي الوطني والشرطة تمكنوا أيضا من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 33 عاما عقب قضائه 102 ساعة تحت أنقاض مبنى مؤلف من سبعة طوابق في مدينة "البستان" بمحافظة "قهرمان مرعش".. مشيرا إلى أنه في المحافظة ذاتها أيضا، تمكن فريق إنقاذ من أذربيجان من انتشال فتاة تبلغ من العمر 15 عاما حية من تحت الأنقاض.

وأشار إلى أنه تم أيضا إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام ونصف العام عقب 103 ساعات تحت الأنقاض في مدينة "هاتاي".. أما في محافظة "أديامان"، تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 60 عاما من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة عقب 104 ساعات من الزلزال.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الجمعة، تمكن فريق البحث والإنقاذ العراقي من انتشال جثتين من تحت أنقاض الزلزال المدمر في تركيا.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة- أن "فرق الدفاع المدني التخصصية في مجال البحث والإنقاذ انتشلت جثتين تعود لرجل وامرأة مدفونتين تحت أطنان ركام أنقاض إحدى البنايات في منطقة كرمان مرعش بتركيا".

يذكر أن الفريق الدولي العراقي، وصل جوا إلى تركيا، يوم الأربعاء الماضي، لينظم إلى الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر.