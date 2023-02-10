إصابة 35 شخصا إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في ألمانيا

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أصيب 35 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة ماجدبورج الألمانية.

وأفادت الشرطة اليوم الجمعة، أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة عندما انحرفت الحافلة التي تقل 54 راكبا عن الطريق السريع وانقلبت.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الركاب منحدرين من بولندا وأوكرانيا وبيلاروسيا وبلجيكا من بين دول أخرى.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أصغر راكب يبلغ من العمر حوالي 10 أعوام والأكبر في الستينيات من العمر.

وقال بوجدان كوريس، نائب رئيس شركة "سندباد" للسفر، لوكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" إن الحافلة كانت في طريقها من وارسو إلى بلجيكا وعلى متنها سائقين.

وانحرفت الحافلة عن الطريق السريع وانقلبت حتى استقرت على سطحها. وتم استخدام رافعات، من بين معدات أخرى، لإزالة الحطام.