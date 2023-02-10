تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في مصرع طفل على يد سائق توك توك في منطقة الصف بالجيزة.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد الطفل حيث أوضح أن المتهم ألقى مادة قابلة للاشتعال على ابنه، أثناء توقفه في الشارع أمام مسكنه، ومن ثم أشعل به النار، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

أضاف والد الطفل المجني عليه أن ابنه قام بإلقاء حجر على كلب أثناء سيره في الشارع؛ لإبعاده عن طريقه خشية تعرضه للهجوم، إلا أن الحجر أصاب طفل آخر بجرح صغير؛ ليقرر المتهم وهو من أقارب الطفل المصاب بالحجر، ارتكاب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا مفاده مصرع طفل داخل إحدى المستشفيات متأثرا بحروق نتيجة إشعال أحد الأشخاص النار به.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن الطفل المجني عليه ألقى حجر في محاولة لإبعاد كلب عن طريقه، إلا أن الحجر أصاب طفل آخر دون قصد، مما دفع سائق توك توك، من أقارب الطفل المصاب بالحجر، لإشعال النار في المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة.