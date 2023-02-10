موتسيبي يصل المغرب لحضور مباراة الأهلي وفلامنجو

وصل باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى العاصمة المغربية الرباط، وذلك من حضور المباراتين المقبلتين في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق فلامنجو البرازيلي في ملعب طنجة مساء السبت، في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، كما يواجه الهلال السعودي فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية بنفس اليوم، على ملعب الرباط.

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة: "وصول رئيس للاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى مطار الرباط- سلا لحضور مباراتي الترتيب ونهائي كاس العالم للاندية المقامة حاليا بالمغرب".

وأشار الاتحاد المغربي في بيانه إلى الجنوب إفريقي موتسيبي، كان في استقبالهة طارق نجم، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.