المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعتزم زيارة حلب السورية اليوم الجمعة

يعتزم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، زيارة مدينة حلب السورية، اليوم الجمعة، في أعقاب الزلازل التي وقعت هذا الأسبوع، طبقا لرئيس مكتبه في جنيف.

وتسيطر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، على مدينة حلب، التي تقع شمال غربي البلاد.

ولم تكشف المنظمة، النقاب عما إذا كان تيدروس سيزور أيضا مناطق تسيطر عليها المعارضة، حول مدينة إدلب.

وانتقدت منظمة "الخوذ البيضاء" للإغاثة، التي تنشط في المنطقة، التي تسيطر عليها المعارضة، نقص معونات الأمم المتحدة، في أعقاب الزلازل.

وذكرت المنظمة أن طائرة شحن، محملة بإمدادات طبية، وصلت إلى دمشق، وتم نقل الإمدادات إلى المنطقة المتضررة من الزلزال، في شمال غربي البلاد.

وتضررت منطقتان تسيطر عليها الحكومة وأخرى تسيطر عليها المعارضة، بسبب الزلزال.

وذكرت المنظمة أن من المقرر أن تقلع طائرتا شحن أخريين، محملتين بمواد إغاثة، بحلول بعد غد الأحد، على متنهما إمدادات كافية لـ400 ألف شخص.

وأسفر زلزالان ضربا جنوب تركيا وشمالي سوريا عن آلاف الوفيات والإصابات وانهيار آلاف المباني.