تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.



وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:



• جريمة فى الجامعة

عز الدين شكرى فشير

دار الشروق

2023

تدور أحداث هذه الرواية حول التحقيق فى جريمة قتل الدكتورة يارا رفقى؛ أستاذة الدراسات الثقافية بالجامعة الدولية. تبدأ الأحداث قبل وقوع الجريمة؛ حيث نتعرف على الشخصيات الرئيسية ــ أساتذة القسم، وإدارة الجامعة والطلبة ــ وتفاصيل حياتهم وصراعاتهم الجامعية التى يفترض أن يحسموها خلال اجتماعهم السنوى المرتقب. لكن هذا الاجتماع لا يلتئم؛ حيث تقع الدكتورة يارا ضحية لجريمة غامضة.

بقية فصول الرواية تساير التحقيق الذى يجريه الرائد عصام مع زملاء ومعارف يارا، وما يكشفه هذا التحقيق من خفايا الشخصيات وعلاقاتهم التى يغطى عليها بريق الجامعة الدولية الكبيرة. مع قرب وصول التحقيق لنهايته، تواجه إدارة الجامعة، والضابط الذى يقود التحقيق، اختيارات إنسانية صعبة يتوقف عليها مستقبلهم جميعًا؛ المهنى والشخصى.



• رسائل الجنة

أحمد سمير

دار الشروق

2023

قصة حب رقيقة بين شاب وفتاة، وهناك سبب وجيه لتمتد إلى 375 صفحة.

شخصيات روائية حية تتعامل وكأن حياتها كلها مجرد سيناريو عليها أن تؤدى دورها فيه، أو مسرحية سترضى خلالها الجمهور، الكل يؤدى دوره فى الرواية بداية من هذا الفتى الحزين الذى يرتدى زى المهرجين على غلاف الرواية وحتى فتاتنا وهى سعيدة فى آخر سطر.



رُسمت الشخصيات بعناية، لكنك ستتساءل دوما من رسمها؟ ومن يروى لنا تلك القصة؟ تتعدد الأصوات، لكن صوتك أنت هو من سيحدد معنى كل شىء، فأنت تقرأ ما يبدو وكأنه خيال، ولكنك تعلم الحقيقة الموجودة فى سطر.. هذه حكايتك أنت.



• مذكرات يهودى مصرى

ألبير آرييه

دار الشروق

2023

«قد يتساءل البعض عن السبب الذى جعلنى أكتب مذكراتى، ولِمَ لم أكتب من قبل، ولمَ اخترت أن أفعل هذا فى أخريات أيامى.الحقيقة أننى لم أختر عائلتى، ولا بلدى، ولكنى اخترت شكل حياتى... ولدت فى عهد الملك فؤاد، وحضرت عصر الملك فاروق بأكمله، وعاصرت ثورة يولية بداية من محمد نجيب، مرورًا بجمال عبدالناصر، وأنور السادات وحسنى مبارك ومحمد مرسى وثورة 25 يناير، وصولًا للرئيس السيسى. عشت هذه الحقبة الزمنية الممتدة فى مصر، ورأيت المزايا والعيوب. يؤسفنى أن أجد الكثير ممن يتحدثون عن الماضى يقولون أشياء خاطئة عن جهل. ولكن، وفى نفس الوقت، هناك من الأجيال الحالية من يحاول التعرُّفَ على الماضى بشكل حقيقى.حقًّا كان المجتمع المصرى مجتمعًا كوزموبوليتانيًّا وعلمانيًّا، منفتحًا على الغرب ولا وجود ملحوظًا فيه للتعصب الدينى، وكانت مبانى القاهرة والإسكندرية تشبه مبانى أوروبا، نظيفة وشامخة، ولكن هذا لا ينفى وجود عشش وحوارٍ، وبشر يسيرون حفاة فى الشوارع.وهكذا أجدنى مصدرًا للمعلومات وإن لم أختر هذا الدور بكامل إرادتى... لست نادمًا على أفكارى، حتى لو تغيرت بعض قناعاتى على مرِّ الزمن. آرائى السياسية هى التى علمتنى حب مصر، والتمسك بها ورفض أى محاولة للنفى منها. وأجمل فترة فى حياتى كانت فترة السجن، تفاعلت فيها مع الناس وأحسست بهم، وأنشأت صداقات وعرفت المجتمع المصرى على حقيقته». ألبير آرييه



• 300,000 عام من الخوف

جمال أبو الحسن

الدار المصرية اللبنانية

2022

الخوف والقلق صاحبنا منذ ظهور أول كائن بشرى قبل حوالى 300000 عام.. الخوف صنع قصتنا!

وجدنا أنفسنا أمام شفرات غامضة تتغلغل فى كل شىء حولنا على الكوكب، وفى الفضاء الشاسع، وفى داخل أجسادنا وأدمغتنا.. رأينا العالم كما لم يره أى كائن آخر، وسعينا لكسر الشفرات واختراع أخرى تمكننا من العيش معًا.

هكذا صنعنا أكثر الأشياء تعقيدًا فى الكون: المجتمع المكون من أدمغة بشرية!

روّضنا الحيوان والنبات.. ثم كان علينا أن نروّض أهم بطل فى قصتنا: أنفسنا!

بزغت المدن والدول والإمبراطوريات الكبرى.. ولكن كان كل شيء ينهار فجأة كبيتٍ من ورق الكوتشينة!

نحن لا نسعى فقط للبقاء، وإنما نُطارد الخلود. رحلتنا سوف تأخذنا إلى أكثر الأماكن غموضًا: إلى داخل أدمغتنا، وإلى ما وراء عالمنا!

إنها قصتك، وقصتى، وقصة كل إنسان عاش، أو يعيش على الأرض.. قصة البشر كما رويتُها لابنتى فى عشر رسائل.. من بداية الكون وحتى بدء التوحيد الإبراهيمى.