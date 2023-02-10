امرأة تقاضي هارفي واينستين بعدما أدت شهادتها لإدانته

أقامت عارضة أزياء إيطالية دعوى مدنية ضد المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين.

وأدت شهادة العارضة إلى إدانة هيئة محلفين في لوس أنجليس للمنتج المجلل بعار الاعتدائات الج الاغتصاب القسري في ديسمبر، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" اليوم الجمعة.

وتقاضي المرأة، التي تحمل الاسم المستعار "جين دو 1" واينستين بسبب الاعتداء الجنسي والتسبب العمدي في ألم عاطفي، كما تقاضي أطرافا، لم يتم تحديدها، بسبب الإهمال، وفقا للشكوى التي تم إيداعها لدى المحكمة العليا في لوس أنجليس أمس الخميس.

وكتب محامو المراة في الشكوى أنه "لو كانت (الأطراف التي لم يتم تحديدها) أدت واجباتها وتحملت مسؤولياتها، لما كان تم الاعتداء على المدعية أو اغتصابها".

وقال المحامي ديف رينج في بيان: "أدين هارفي واينستين باغتصاب جين دو 1.

وتهدف الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويض منه على الاغتصاب البشع الذي قاسته وكل الأمور التي عانت منها على مدار السنوات العشر الماضية بسبب ذلك الاغتصاب. نتطلع إلى أن يدلي واينستين في نهاية المطاف بشهادته تحت القسم في هذه القضية".