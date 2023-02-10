تصدرت الحلقة 29 من مسلسل "وبينا ميعاد" المعروض حاليا على قناة dmc، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال ساعات من عرضها، بعد تصاعد الأحداث داخل العمل.

وينتظر الجمهور نهاية الأحداث في الحلقة 30 المقرر عرضها غداً السبت، في تمام الساعة 8 مساء على قناة dmc.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة، وأشرف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

وتضمنت الحلقة الـ29 كشف خطة ليلى (تسنيم مطر) التي أدت لانفصال والدتها نادية (شيرين رضا) عن حسن (صبري فواز)، بعدما ادعت أن ابنه مراد (يوسف إبراهيم) حاول إيذائها واقتحام غرفتها ليلا، بعدما فضح علاقتها بشاب يكبرها في السن.

ليلى قررت اللجوء لوالدها يحيى (محمد سليمان) لتقيم عنده، بعدما قررت والدتها منعها من الذهاب لـ"سنتر الدروس الخصوصية"، الذي يتواجد به الشاب الذي تحبه، وحين تتوجه للدرس تلتقي بذلك الشاب ويأخذها لمنزله ويعرض عليها الزواج العرفي، لكن تتفاجأ بحضور والدها وحسن، ويأخذانها للمنزل.

تنفعل نادية لكن يتمكن حسن من تهدئتها وينصحها بتصحيح علاقتها مع بناتها، وتدرك أنها ظلمت حسن ونجله، وتسرعت بانفصالها عنه. أيضا تكتشف أن "جميلة" التي يتحدث عنها إيهاب نجل شقيقها هي زوجة أبيها.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.